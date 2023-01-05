Niğde'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 16 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, H.B. yönetimindeki 51 HO 1027 plakalı özel halk otobüsü ile içerisinde R.B. yönetimindeki 06 AF 6539 plakalı otomobil, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsü kavşağında çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

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