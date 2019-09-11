Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde daha önce aralarında arazide hayvan otlatma yüzünden husumet bulunan Asiye, oğlu Serhat ve yakını Asiye Tatlısoy'un evine giden K.T., aile ile tartışmaya başladı. K.T., tartıştığı anne Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy'u tabancayla vurarak öldürürken, Asiye Tatlısoy'u yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma, olaydan sonra kaçan K.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.