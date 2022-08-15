Niğde'de karı koca çift, üniversitede aynı bölümü kazandı

Çocuklarına bir hayat kurduktan sonra hayallerini gerçekleştirmek için girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanan Ayşe (52) ve Mahmut Çakır (60) çifti, birlikte eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

52 yaşında okul kantini işleten ve terzilik yapan Ayşe Çakır, yaptığı açıklamada, hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. İki çocuğunu okuttuklarını okutmak için birçok şeyden vazgeçtiklerini belirten Ayşe Çakır, "Artık onlar hayatlarını kurmaya başlayınca onların da desteğiyle karı-koca beraber hayatın devam ettiğini de göstermek istedik gençlere. İmza atarken sadece iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta diyoruz ya hayatı birlikte yaşamak lazım. Okulda da sınıfta da birlikte yaşamak lazım. Biz de eşimle bunun için uğraştık. Çok şükür nasip oldu. Aynı sınıfı aynı bölümü okuyacağız. Mutluyuz" dedi.

Çakır, kendilerine "okuyup da ne yapacaksın" gibi eleştirilerin geldiğine belirterek, okumanın yaşı olmadığını, herkesin kendisini geliştirmesi için mutlaka okuması gerektiğini anlattı. 60 yaşındaki Mahmut Çakır ise eşiyle üniversite okuyacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.Hissettiklerinin anlatılmaz bir duygu olduğunu ifade eden Mahmut Çakır, "Bizim için erişilmez bir yerdi, şu sırada oturmayı Allah herkese nasip etsin. Gençlere örnek olmak çok güzel bir şey. Yıllarca çocukları çalıştırırken kendimiz de çalışmışız. Ucundan baktık, günde 2,3, 5 soru çözdük. Terzide dükkanda kendi kendimize çalıştık. Eski kitapları buldukça çalıştık. Hanımım benden yüksek puan aldı” şeklinde konuştu.

Çakır çiftinin oğlu 28 yaşındaki Ahmet Enes Çakır ise anne ve babasının çocukları için çok fedakarlık yaptığını belirterek, "Ablam öğretmen oldu, ben arkeolog ve dalgıcım. Ailecek okumanın duygusunu yaşayacaklar. Onlar da bizim ne yaşadığımızı, üniversite ortamını kendileri görecek. 20 yaşında arkadaşları olacak. Hoş bir duygu” diye konuştu.

Yasin Esen

