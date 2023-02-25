Niğde'de korkutan deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD Başkanı: "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de 5.3'lük depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sezer, 'Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Niğde'deki deprem Aksaray'ı da salladı

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen deprem Aksaray'da da hissedildi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Aksaray'da da bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Sokağa çıkan vatandaşlardan Kadir Yıldız (49), “İçerideydik, ailece oturuyorduk. Bir an lambaların, dolabın, yatağın yerinden oynadığını hissettik. Yaklaşık 25-30 saniye kadar sürdü. Biraz bekledik kenarda sonra da dışarı çıktık bekliyoruz. İnşallah Allah'ım tekrar böyle bir şey yaşatmaz” dedi.

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