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Niğde'de korona vakaları arttı, vali vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti

Niğde'de korona vakaları arttı, vali vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti
Niğde'de korona vakaları arttı, vali vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti

Niğde'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının tekrar artması üzerine Vali Yılmaz Şimşek vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ilde korona vakalarının artışı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Niğde'de korona virüs pozitif vaka sayılarının tekrar tırmanışa geçtiğini belirterek halkı uyardı. Vali Şimşek, tedbirin elden bırakılmamasını, hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edilmesini ve kurallara uymayanların uyarılmasını istedi. Niğde merkez, Yeni Çarşı, Şadırvan Parkı gibi şehrin yoğun olan bölgelerinde vatandaşların kimisinin maske uyarısına uyduğu, kimilerinin ise maske takmadığı görüldü.
 

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