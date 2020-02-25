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Niğde'de korona virüs şüphesi

Niğde'de korona virüs şüphesi
Niğde'de korona virüs şüphesi

Niğde’de polisin yol uygulamasında İran üzerinden Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenlerden 2'si korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı.

Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri 4 Pakistanlı'yı sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Hastanede sağlık personeline maske dağıtılarak olası şüphe nedeniyle tedbir alındı.

Sağlık ekiplerinin 2 Pakistanlı'dan aldıkları kan örneklerini Ankara'ya gönderdiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.

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Yasin Esen
 

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