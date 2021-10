Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i çocuk 11 yaralı

Niğde-Kayseri Yolu Hüyük mevkiinde M.E. yönetimindeki 21 EU 556 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan M.E. (45), M.K. (55), N.K. (10), M.K. (21), M.E. (32), F.K (28), Ş.K. (32), H.E. (24), A.K. (23) M.K. (26) M.K. (45) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yasin Esen