Niğde'de ticari araç devrildi: 10 yaralı



Edinilen bilgiye göre, Adana-Niğde Otoyolu Güney Gişeleri yakınında A.A'nın yönetimindeki 34 DLK 581 plaka hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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