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Niğde'deki deprem Aksaray'da da hissedildi

Niğde'deki deprem Aksaray'da da hissedildi
Niğde'deki deprem Aksaray'da da hissedildi

Niğde’nin Bor ilçesindeki 5.1 büyüklüğündeki deprem Aksaray’da da hissedildi.

Niğde’deki deprem Aksaray’da da hissedildi - Tıkla İzle

Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıkarken, şu ana kadar Aksaray'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depreme Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalanan vatandaşlar ve hasta yakınlarının da hastane önüne çıktıkları görüldü. Deprem sonrası emniyet, sağlık, İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de tam kadro hazır hale getirildi. Polis ekipleri de sokaklarda devriye attı. Aksaray'da şu ana kadar kayda giren herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.

Yasin Can

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