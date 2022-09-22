Nihat Güler: 'Devletin muhteşem tesislerinin tanıtımını yapın'

Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, spor salonlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemiden sonra bir toparlanma süreci içinde olduklarını belirten Güler, “Spora yoğunluk var. İstediğimiz düzeyde mi, hayır. Ama ilgi bizi sevindiriyor açıkçası, spor salonları dolmaya başladı. İnsanlar spora yöneliyor. Tabii Türkiye'de obezite artmış durumda. Hareketsizliğe bağlı bir sürü sorunlar yaşandı. Spor salonları güvenli sosyalleşme mekanları. Bunları hepsi bir araya gelince insanlar spor yapmaya geliyorlar diyebiliriz. Yani spora önem vermeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Önemli satır başları

“Amatör spor branşlarıyla, spor kulüpleriyle ilgili biraz sıkıntılar var”



“Seçme hakkının engellenmesine kesinlikle karşıyız"



Federasyonların otellerde müsabaka düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu

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