Nihat Kırmızı: 'Kişi kendinden bilir işi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısındaki açıklamalarıyla ilgili, Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, tgrt.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Kırmızı, “Açıkçası biz de Jesus'un sözlerinin aynısını söylüyor ve yapıyoruz. Baştan beri 'Maçlar sahada kazanılsın' diyen biziz. Galatasaray maçları her zaman sahada kazanır. Hatta onların sahasında da kazandığımızı hatırlatırım. Jesus, 'Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum' diyerek kazandıkları maçların masada kazanıldığını itiraf etmiş. Kişi kendinden bilir işi. Ayrıca bu sözler, hem ligimize hem de ligimizde emeğiyle maç kazanan tüm kulüplerimize bir hakarettir" diye konuştu.



"Çıkarsın sahaya, oynarsın"

Anlayamadıkları şeyler olduğunu, bunu da sabırla anlatacaklarını ifade eden Kırmızı, “Sahada bize gücü yetmeyenler saha dışında engelleme çabasına giriyor. Yeni yeni sistemler uyduruyor, oynanmış maçların yok sayılmasını istiyorlar. Bence bunların yerine, sahadaki eksiklerine odaklansınlar. Bir zamanlar uydurdukları play-off'tan da şampiyon çıktığımızı hatırlatmak lazım. Bu söylemler başarısızlıklarını örtme çabasından başka bir şey değil. Artık bu tür saçma uygulamalardan medet ummayı bıraksınlar. Bunların Türk futboluna nasıl zarar verdiğini hep beraber yaşadık. Çıkarsın sahaya, oynarsın. Kazanacaksan sahada kazanırsın” şeklinde konuştu.



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