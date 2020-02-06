Nihat Özdemir eleştirilere tek tek cevap verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün TFF'nin Riva'daki merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdemir, basın toplantısında 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair değerlendirmede bulunarak, gerçekleştirilen projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen toplantıya TFF Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı

Fenerbahçe yönetiminin ertelenmesine tepki gösterdiği Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Nihat Özdemir, "Elazığ ve Malatya'da hepimizi derinden yaralayan bir deprem meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Bu üzüntülü günlerimizde, aklımız, kalbimiz, dualarımız hep oradaki vatandaşlarımız ile birlikteydi. Futbol Federasyonu olarak, tüm yerel ve bölgesel futbol maçlarını erteledik. Bizim önceliğimiz, oradaki vatandaşlarımızın yaşadığı duygular ve güvenliğiydi. Federasyon olarak, maç ertelememiz için herhangi bir kulübün talepte bulunmasına gerek duymuyoruz. Öncelikle bunun bilinmesini isterim. Yöneticilerimiz sadece yeni Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor başkanlarını aramadı.

Bölgede depremden etkilenen diğer kulüplerimizle de görüştük. Onlara ‘geçmiş olsun' dedik, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk ve Yönetim Kurulu ile birlikte aldığımız erteleme kararımızı bildirdik. Sonrasında yapılan açıklamalar, ortaya atılan iddialar bizim dışımızdadır. Tüm maçları ertelerken, Malatya'da neden maç oynatalım? Bir yanda enkaz altından vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor. Bir tarafta art arda artçı depremler meydana geliyor. Allah korusun, orada maç oynatsak, bir artçı olsa, insanlar panik olsa, sonrasında Allah korusun üzücü olaylar yaşansa, bunun hesabını nasıl verirdik! Ayrıca stadın fiziki şartları, deprem sonrası henüz tespit edilmemişken orada hemen nasıl maç oynatabilirsiniz! Biz o günlerde, vatandaşlarımızın acılarını paylaşırken samimiydik ve Federasyon olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik. O günlerde, erteleme kararı ile ilgili yapılan bazı yorum ve açıklamalar, beni ve Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımı çok üzdü" diye konuştu.

"2 Eylül'de takım harcama limitlerinin açıklanacağı herkes tarafından biliyordu"

Ara transfer döneminin tartışma konusu olan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ve Kulüp Lisans Kurulu'nun aldığı kararlara değinen Özdemir, "Federasyonumuz öncülüğünde kulüplerimizin UEFA ile birlikte yaptığı çalışma sonrası bir talimat ortaya çıktı. Sonrasında talimatla ilgili gerek Fenerbahçe, gerek Galatasaray, gerek Beşiktaş, gerekse Trabzonspor kulüplerimizin, hatta diğer takımlarımızın yoğun bir şekilde açıklamaları oldu. Önce; 1 Haziran'daki genel kurulumuzda statü değişikliği yaparak Kulüp Lisans Kurulu'nun yapısını değiştirdik, kurulumuz 7 kişiden oluştu. Sonra 28 Haziran'da bu talimat yürürlüğe girdi. Talimatta 3 yıllık bir plan ortaya konuldu. Bu süreçte Kulüp Lisans Kurulu, 18 kulübümüzün Başkan, yöneticileri ve CFO'ları ile seri toplantılar yaptı.

Tüm tablolar, çalışmalar anlatıldı. Sistemin nasıl işleyeceği kendilerine sözlü ve yazılı olarak bildirildi. Hatta birçok başkanımız, Kulüpler Birliği'nin eski başkanı Fikret Orman başta defalarca 'Kurallara titizlikle uyacağız' açıklamasında bulundu. Ancak ne hikmetse zaman geçtikçe kulüplerimiz içinde oldukları ve beraber yürürlüğe soktuğumuz bu talimatın her detayını bildikleri halde bunu eleştiri konusu yaptılar. Oysa takvim netti. Mesela 28 Haziran'da talimat yürürlüğe girdiği gün 2 Eylül'de takım harcama limitlerinin açıklanacağı herkes tarafından biliyordu. Bunu kulüplerimizle yazılı olarak paylaşmakla yetinmeyip internet sitemizde ilan etmiştik. Ancak bu durum, sonradan ‘Niye 2 Eylül'de ilan edildi?' diye maalesef tartışma konusu haline getirildi" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz'e cevap

Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in limitlerle ilgili eleştirilerine de cevap vererek, "Mustafa Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim, hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz, tasvip edilmesi mümkün olmayan eleştirilerde bulundu. Öncelikle şu konuya kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum Kulüp Lisans Kurulu da tıpkı Tahkim, PFDK, UÇK kurulumuz gibi bağımsız hukuk kurullardan bir tanesidir. Federasyonumuzun kurulun uygulamalarına müdahale etmesi mümkün değildir. Ancak kendisine bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığını söylüyor. Anlatayım Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı tüm kulüplerimizin katılımı, desteği ve katkısıyla hazırlandı. Federasyon olarak biz son noktayı koyup yayınladık. O gün, ilan ettiğimiz takvimi bütün kulüplerimiz biliyordu. 15 Aralık tarihinde limit artırım talebinde bulunacağını da tüm kulüpler biliyordu.

Her kulübümüzün, ilgili talimatın G maddesine göre artırım talebi yapma hakkı, H maddesine göre de kurulun gerekli başvurular halinde artırım yapma yetkisi vardı. Bu kapsamda, kurul talepleri değerlendirmiş bir karar vermiştir. Mustafa Cengiz'in bu hafta başında kulüplerimize neden ceza verilmediği konusundaki yaptığı açıklamalara gelince Bakın bu konuda da Cengiz'i aydınlatalım. Talimat çok açık. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve kararını verir. Eğer bir yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır. Bu nedenle ‘Şu an niye ceza verilmedi, neden cezadan kurtarıldı?' demek doğru değildir. Cezaların net uygulanacağını buradan net bir şekilde yine ifade ediyorum. Mustafa Cengiz, ‘15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi?' diye soruyor Hayır, öyle değil, bize yapılan başvuru 15 Aralık'ta Sonrasında kulüplerimiz başvuru için yaptıkları işlemleri transfer süresinin son gününe kadar sunmakla yükümlüdürler" açıklamasını yaptı.

"Federasyonu polemiklerle kamuoyunun önüne atmasınlar"

Özdemir, ara transfer dönemi için limit artırımı ile ilgili detayları da paylaşarak, "Talimatın EK 12, G Maddesine göre, takım harcama limiti artırımı için hedeflenen gelir artışı, sermaye artışı, UEFA gelirleri ve transfer faaliyetlerinden sağlanan gelir artışları takım harcama limitlerinin artırılması için kullanılabilmektedir. Bu maddeler için Kurul'a başvuru tarihi transfer sezonu başlangıcından 15 Aralık tarihine kadardır. Ancak Talimatın EK 12, H Maddesine göre, G Maddesinde belirlenen limit artırımı şartlarının yerine getirilmesi halinde transfer dönemi kapanana kadar revizyon yapılabilmektedir. Nitekim transfer faaliyetlerinden sağlanan gelir fazlası ya da transfer faaliyetlerinde ödenen bedeller, alım, satım ve kiralama işlemi sonucu mütemadiyen değişen oyuncu gider bütçeleri sebebi ile takım harcama limitleri her transfer işleminin ardından yeniden hesaplanmaktadır. Dönem başlarında ilan edilen limitler ancak hiç işlem yapılmadığı takdirde aynı kalabilecektir. Bu nedenle kulüp başkanlarımıza özellikle çağrıda bulunuyorum. Futbol Federasyonu'nu bu tarz polemiklerle taraftarın önüne, kamuoyunun önüne atmasınlar. Başkanlarımızdan rica ediyorum, sosyal medya üzerinden hareket ederek değil de talimatları okuyup inceleyerek eleştirsinler. Ve bizimle her türlü iletişim olanağına sahipler" ifadelerini kullandı.

"Sonuç olarak Fenerbahçe transfer yaptı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'un federasyonun kendilerine transfer yaptırmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak ise Özdemir, "Son dönemde federasyonumuzun kendilerine transfer yaptırmadığı ile ilgili eleştirileri oldu. Ama yaptılar Talimatlar çerçevesinde kurulumuz değerlendirdi, bir transfere izin verdi. Sonuç olarak Fenerbahçe transfer yaptı. Ancak biz Federasyon olarak, kulüplerimizin banka anlaşmalarına, transfer planlarına karışamayız. Daha önce bahsettiğim gibi, transfer dönemi içerisinde kurula sundukları işlemlerin kabulü, bağımsız Kurulun onayına bağlıdır. Kaldı ki kurulun kararlarına itiraz mercii Tahkim Kurulu olup, Tahkim Kurulu da nihai kararını vermiştir. Fenerbahçe Kulübü'nün talebini kısmen kabul edip 16 milyon lira eklemiş, diğer talebini de reddetmiştir" dedi.

"Kulüplerimiz kendileri lehine olan kararlarda dahi mutabakat sağlayamıyorlar"

"Bildiğiniz gibi; takım harcama limitlerinin yüzde 30'dan 40'a çıkmasıyla ilgili konu çok tartışıldı" diyen TFF Başkanı Özdemir, şöyle devam etti:

"Naklen Yayın Gelirlerinin öngörülenden az olması sebebi ile 2019-2020 sezonu için takım harcama limitlerinde kabul edilen sapma miktarının artırılması Kulüpler Birliği Eski Başkanı Sayın Fikret Orman ve daha sonra Yeni Başkanı Sayın Mehmet Sepil tarafından talep edildi. Talimatımız EK 12, E. Maddesinde bulunan kabul edilebilir sapma miktarının 2019-2020 sezonu için yüzde 30'dan 40'a çıkartılmasını TFF Yönetim Kurulu 9 Aralık 2019 tarihli toplantısında kararlaştırmıştır.

Aynı toplantıda, TFF Yönetim Kurulu 2019-2020 sezonunun talimatın ilk uygulanma yılı olması sebebi ile diğer talimat maddeleri konusunda kulüplerimiz ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen geri bildirim, ek izahat ve değişiklik önerilerini de değerlendirerek ilgili maddeler konusunda talimat değişikliği yapma kararı da almıştı. Yapılan talimat değişikliğini takiben, Kulüpler Birliği'nin talebine istinaden 20 Aralık 2019 tarihli toplantısında TFF Yönetim Kurulu talimat değişikliklerini iptal etti. Bunun nedeni, kulüplerin mutabakat sağlayamamasıdır. Aynı karar çerçevesinde faiz oranları ile ilgili değişiklik de iptal oldu. Daha sonra; ‘Biz böyle bir talepte bulunmadık' diyen kulüplerimiz Tahkim Kurulu'na başvurdular ve Tahkim Kurulu başvuruları reddetti. Bu süreçte şunu anladık ki, maalesef kulüplerimiz kendileri lehine olan kararlarda dahi mutabakat sağlayamıyorlar. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu olarak doğru olduğuna inandığımız her türlü kararı almaya devam edeceğiz."

"Kulüplerimiz tarafından yapılan suçlamaları asla kabul etmiyoruz"

Özdemir, "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı konusunda gelecek sezonla ilgili şunu hatırlatmak isterim Biz bu yola çıkarken şunu hep söyledik. Bu talimatın daha ilk senesi Eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Tartışma çıkan konular olabilir. Bu konuda teknik çalışmalar yapılıyor. Gerekli değerlendirmeleri masaya koyar, doğru olduğuna inandığımız değişiklikleri gerçekleştiririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu nedenle biz kulüplerimiz tarafından yapılan suçlamaları asla kabul etmiyoruz Federasyon olarak kulüplerimizi eğer kurtarıyorsak; UEFA'dan ceza almasın diye kurtarırız, herkes bunu böyle bilsin" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin lisans bildirme saati başvurusu

Fenerbahçe'nin transferlerin lisans bildirme saatinin 18.00'den gece 24.00'e alınması yönünde bir talebi olduğunu hatırlatan Özdemir, "Tahkim Kurulumuz bunu değerlendirmiş ve uygun görmemiştir. Burada kamuoyunun belki de atladığı bir detay var. Transferin 18'e kadar bildirilmesinin sebebi, Lisans Kurulu sizin başvurunuzu değerlendiriyor, hesaplamalarınızı yapıyor ama siz transferinizi, saat gece 12'ye kadar sisteme girebiliyorsunuz. Nitekim birçok kulüp 18'den sonra sisteme yeni transferlerini girdi. Nitekim transferin son günü 38 futbolcu alınmış. Bu saat daha geç vakitte olsa, Lisans Kurulu nasıl inceleyecek, nasıl hesaplamaları yapacak? Kurul yeterli süreyle birlikte bunları inceledi, onayladı, lisans izni verdi. Biz bu saati belirlerken kulüplerimizin daha sonra sıkıntıya düşmemesi için sözleşmeyi bildirim saatini 18.00 olarak belirledik" şeklinde konuştu.

ZORLU OLAYI

"Tüm kulüp başkanlarımızla her yerde görüşürüm"

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Zorlu Center'da gerçekleşen ve tartışma konusu olan görüşmeyle ilgili, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir olarak, tüm kulüp başkanlarımızla, gerek federasyon, gerek Zorlu gerek başka bir yerde görüşürüm. Bunun bu kadar polemik yapılmasının kimseye bir faydası yok. Kamuoyunun gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğimize, Türk futboluyla ilgili projelerin tartışılmasında fayda görüyorum" ifadelerini kullandı.

VAR tartışmaları

VAR Sistemi'nin yeni bir uygulama olduğunu vurgulayan Özdemir, "Riva'daki VAR Merkezi, teknik açıdan Avrupa'daki birçok ligden daha iyi. Operasyonu yürüten Hawk-Eye firması, hem UEFA hem de diğer üst düzey liglerle birlikte çalışıyor. Alt yapımızı Türk Telekom sağlıyor. VAR ve AVAR'ın yanında görev yapan operatör arkadaşlar, IFAB tarafından onaylı operatörler. İngiltere'de kapsamlı eğitimler aldılar ve IFAB tarafından sertifika verildi. Geçtiğimiz ay, MHK Başkanı Sayın Zekeriya Alp, VAR konusunda tüm detayları paylaşmasına rağmen, özellikle kulüp başkanları, yöneticileri veya futbol yorumcularının VAR konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını üzüntüyle takip ediyorum. Bu yüzden hem kendi camialarını yanlış yönlendiriyorlar hem de VAR'a zarar veriyorlar. Riva VAR Merkezi'ne, yayıncı kuruluşun maç çekimi esnasındaki tüm kamera görüntüleri geliyor. Yayıncı kuruluş ile yaptığımız toplantılarda hem kamera sayılarını artırdık hem de kamera açılarının daha iyi olması için çalışmalar yaptık. VAR, maç esnasında operatörü yönlendirir ve herhangi bir pozisyonu istediği kamera açısından inceler.

VAR sistemi, maçı farklı kameralarla çekmez. VAR, sahadaki hakemin pozisyonu izlediği andaki görüntüleri ekrana getirir. Ofsayt çizgisi VAR odasından gelir. Bu tesiste, Avrupalı hakemler kamp yaptı. VAR odasında eğitim gördüler. Hepsi, çalışma ortamını ve sistemi överken, dünyanın en iyi merkezlerinden biri olarak gösterirken, bu gerçeği kendi ülkemizde kabul etmek istemeyenler var. VAR'ın bir protokolü var. Bunu biz belirlemiyoruz, IFAB belirliyor. Tüm dünya buna uyuyor. Hakemlerimiz de bu protokolün gereklilikleri ile VAR'ı kullanıyor. Evet, protokolde bazı güncellemeler, değişimler yapılabilir. IFAB, bunun üzerinde çalıştığını söylüyor. VAR protokolü sadece Türkiye'de değil, bunu kullanan her ligde aynı. Buna rağmen, kornerde, taçta, 2. sarı kartta niye VAR'a gitmedi tartışmaları yapılıyor. Bunlar yanlış! VAR'ın faydalarını hepimiz görüyoruz. İstatistikleri MHK Başkanımız paylaştı. VAR'ı daha iyi kullanmak için sorumlu arkadaşlarımız ve hakemlerimiz sürekli çalışıyor, eğitimler veriliyor. Bardağın hep boş tarafından bakılırsa, bu sisteme zarar veririz. Dünyanın her liginde hakemler hata yapar.

Önemli olan bunu en az seviyeye indirmek. VAR, bu konuda, adı üstünde, en önemli yardımcı. Ancak her pozisyonda VAR devreye girmez. Hakemlere, MHK'nın ve UEFA'nın en önemli tavsiyesi ‘Maçları VAR yokmuş gibi yönetin' demesidir. Bariz, net pozisyonlarda VAR devreye girer ve yanlış kararın doğruya dönmesini sağlar. Bir bilgi de ofsayt çizgileri ile ilgili vermek istiyorum. Bizde, üç boyutlu sistem kullanılıyor. Bu sistem, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi standardıdır. Birçok ligde, iki boyutlu sistem var. Ofsayt çizgilerini bile tartışıyoruz. Burada tartışılacak olan çizginin nasıl çizildiği değildir. Bir futbolcu mesela, ayağının ucuyla ofsayt oluyor. ‘Böyle ofsayt mı olur' deniyor. İşte, IFAB, belki de bunu VAR protokolü içinde güncelleyecek. Çünkü özellikle İngiltere'de bu tartışmalar bu sezon çok yaşandı. VAR havuzunu da genişletiyoruz. Eğitimler devam ediyor. 2. Lig'de görev yapan tüm isimler tarandı ve mevcut kadroya 10 VAR, 3 AVAR eklenerek 50 VAR, 13 AVAR görev yapacak hale geldi. Bu sayı ileride daha da artacaktır. VAR'ı anlatmak ve geliştirmek tabii ki bizim görevimiz ancak futbol ailemizin içindeki tüm bireylerin de bu konuda bilgili olmasını, pozisyonlarla ilgili değerlendirmelerini sağduyuyla yapmalarını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

VAR kayıtları açıklanacak mı?

Nihat Özdemir, VAR konuşmalarının açıklanması yönündeki taleplere ise, "Bu konu, ülke federasyonlarının tercihine bırakılmıştır. Bir-iki ligde, eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye, burada da yapmak zorunda değiliz. Üst düzey liglerde bu asla tercih edilmiyor. IFAB tarafından tavsiye de edilmiyor. Ligimizde bir kulübün talebini yerine getirir, diğerinin getirmezsek olmaz. O zaman her hafta her maçtaki VAR konuşmalarını yayınlamak zorunda kalırsınız. Böyle bir durumun yaşanması da mümkün değil. Futbol, sadece hakem kararlarının sonucu belirlediği bir oyun değil. Sahada mücadele eden futbolcular, kenarda emek veren hocalar var. Bu oyunu, sadece hakem üzerinden yorumlamak, konuşmak, hem onlara haksızlık hem de futbolumuza zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

AİHM'nin Tahkim Kurulu kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Tahkim Kurulu'nun yapısı ile ilgili aldığı karara da açıklık getiren Özdemir, "Çok önemli bir mesele... Mahkeme Tahkim Kurulumuzun bağımsızlığı konusunda karar verdi. Nihai gerekçeli kararı bekliyoruz. Bir kere bu başvuru 10 yıl öncesine dayanıyor. Gelinen noktada sadece bizi değil, tüm UEFA ülkelerini ilgilendiren bir konu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına devletin itiraz hakkı var. Süreci yakından izliyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız, devletimizin kurumları, gerekse UEFA ve FIFA ile temastayız. Çözümünü bulacağız" dedi.

"Türk futbolunu koruyalım"

Ülkemizin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Özdemir, "Futbolu seven, futbolla yatıp kalkan bir toplumuz. Onun için futbolu ülkemize zarar verecek noktada tartışma konusu yapmamamız gerekiyor. Bu nedenle tüm kulüplerimize sağduyu çağrısında bulunuyorum. Lütfen her konuşmamıza, her açıklamamıza dikkat edelim. Türk futbolunu koruyalım. Biz büyük bir aileyiz. TFF ailesi olarak birlik beraberlik içerisinde futbolumuz için tüm çabamızı gösteriyoruz. Ben ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım, hep birlikte bir aile olarak Türk futbolunu daha ileri noktaya taşımak için çalışıyoruz. 8 aylık bir Yönetim Kuruluyuz, önümüzde uzun bir süreç var ve her şeyin en iyisini yapacağımızı kamuoyuyla tekrar paylaşmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.