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Nihat Özdemir: 'Grupta birinci yada ikinci olmamız önemli değil'

Nihat Özdemir: 'Grupta birinci yada ikinci olmamız önemli değil'
Nihat Özdemir: 'Grupta birinci yada ikinci olmamız önemli değil'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gruptan birinci yada ikinci çıkmanın önemli olmadığını belirterek, “Belki ikinci olmak daha hayırlara vesile olabilecektir. Daha iyi bir gruba düşebiliriz. Daha iyi ülkelerde futbol oynayabiliriz” dedi.

Nihat Özdemir: 'Grupta birinci yada ikinci olmamız önemli değil' - Tıkla İzle

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında evinde karşılaştığı İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve 1 maç öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi. Mücadelenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda beraberliğin de kendileri için önemli olduğunu hatırlatan Özdemir, “İzlanda'nın bize ters gelen futbol sistemleri var. Kendileri fizik olarak da bizim çocuklardan uzunlar. Onun için çok önemli bir maçtı. Oyuncularımız maçın birinci dakikasından uzatma dakikalarına kadar çok akıllı bir taktik uyguladı. Burada bize beraberlik yetiyordu. Grupta birinci ya da ikinci olmamız önemli değil. Belki ikinci olmak daha hayırlara vesile olabilecektir. Daha iyi bir gruba düşebiliriz. Daha iyi ülkelerde futbol oynayabiliriz. 10'a yakın ülkede finaller yapılacak. Şimdi artık hedef ilk olarak Andorra maçını almak. Ondan sonra Avrupa finallerine bu kadroyu, hocamız inşallah iyi hazırlayacak. Oradan da iyi netice alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla birlikte soyunma odasına indiklerini ifade eden Başkan Özdemir, “Cumhurbaşkanımız futbolcularımızı ve teknik kadroyu hepsini tek tek tebrik etti ve hatırlarını sordu. Burada Türk milletine bu gururu yaşattıkları için hepsine teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanımız çok mutluydu. Bununla kalmayacağını ve Andorra maçının önemli olduğunu söyledi. Grupta birinci ya da ikinci olmadığını, önemli olanın Avrupa finallerinde bulunmak olduğunu söyledi. Çocuklarımız bunu bir maç kala hak ettiler. Hepsini kutluyorum” şeklinde konuştu.,

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Bora Akyol

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