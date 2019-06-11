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Nihat Özdemir, İzlanda Federasyon Başkanı ile bir araya geldi

Nihat Özdemir, İzlanda Federasyon Başkanı ile bir araya geldi
Nihat Özdemir, İzlanda Federasyon Başkanı ile bir araya geldi

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu elemelerindeki İzlanda maçı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile bir araya geldi.

İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Alkın Kalkavan, Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz yer aldı. 

Organizasyon, iki ülke federasyon başkanı ve heyetleri arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunulması ile sona erdi.  

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