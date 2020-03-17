Nihat Özdemir: 'Liglerde erteleme yok'

UEFA'nın yaptığı ‘Acil' kodlu çağrının ardından bugün gerçekleşen ve 55 üye ülke federasyonun yetkililerinin katıldığı telekonferans toplantının ardından EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesine karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA ile geniş bir toplantı yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “55 ülkenin federasyon temsilcileri de bu toplantıda yer aldılar. UEFA Başkanı Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi takvimi konusunda bizlere sunum yaptı. Bu sunumun ana maddesi Euro 2020'nin 1 yıl ertelenmesiydi. Hepimizin bildiği gibi işler yolunda gitseydi, 2020 Avrupa Şampiyonası 12 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla Roma'da başlayacaktı. Ama yaşanan korona virüs etkisiyle ve taraftarla beraber bu maçların oynanması kararıyla, şampiyona 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde yapılma kararı aldı. Biz de bu karara destek verdiğimizi ifade ettik. Bu arada UEFA üyesi ülkelerin, bu ay sonunda 2 hazırlık maçı vardı.

Bizim gibi tüm Avrupa takımlarının maçları vardı. Bu maçların hepsi haziran ayında oynanacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maç takvimi konusunda UEFA bir çalışma grubu oluşturdu. Bunda da farklı senaryolar bize sunuldu. Bunun en önemli bölümü ise, bütün yerel liglerin haziran sonuna kadar bitirilmesi için maksimum gayret sarf edilmesi. Her şeyin normal bitmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Finali ve Avrupa Ligi Finali'nin haziran sonunda tamamlanması planlandı. UEFA ile yaptığımız toplantının ana hatları ve alınan kararlar bu şekilde. Yönetim kurulu kararı olarak alındı. Bu da basın toplantısıyla tüm kamuoyuna açıklanıyor” ifadelerini kullandı.

“Erteleme yok, seyircisiz oynama kararı devam edecek”

Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların ertelenip ertelenmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Şu anda, alınmış karar ne ise bir değişiklik yok, aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek. Bütün her şeyin planlaması yapılmıştır. Olaylarda herhangi bir değişiklik yoktur ve ligler açıkladığımız program doğrultusunda devam etmektedir” diye konuştu.

Sadece Avrupa'da değil dünyada çok hareketli günlerin geçtiğini ifade eden Özdemir, “Bütün Avrupa ülkelerinde değil, bütün dünyada ve ülkemizde hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz ki, başımızda çok aklı başında olan ve iyi bir planlama yapan sağlık bakanımız ve bilim kurulumuz var. Türkiye'yi en az şekilde etkileyecek kararları alıyorlar ve biz de onlarla devamlı irtibat halindeyiz. Bizim aldığımız her karar sadece ligleri değil, onlara danışarak aldığımız her karar ülkemizi etkileyen kararlardır. Bu nedenle beraber çalışma yöntemiyle yolumuza devam etmekteyiz.

Şampiyonlar Ligi Finali'nin, Avrupa Ligi Finali'nin ne zaman olacağının senaryoları var ama bunların hepsi durumlara göre yapılacak olan senaryolardır. Evvela önemli olan Avrupa'daki liglerin başlaması, seyahat imkanlarının ortaya çıkmasıdır. Çalışma grubu bu takvimi belirleyecektir. Bu virüs olayı daha büyük yerlere gitmezse, haziran ayı sonuna kadar bu 2 finalin oynanması hedeflenmektedir. Avrupa basın organları bunları açıklamış olabilir ama bunlar bir taslak halindedir. Varılmış kesin bir karar olmadığı için biz açıklamıyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Bu akşam erteleme maçlarımız da tamamlanacak”

Sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun yanı sıra kendilerinin de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Bu akşam Göztepe-Rizespor maçıyla birlikte erteleme maçlarının da tamamı bitecek. Verilmiş karar gereğince liglerimiz devam edecektir. Bu arada Ukrayna oynamaya devam ediyor ama onlar da karar alabilir. Biz Türkiye'yiz. Sağlık bakanımız ve bilim kurulumuz var, çok aklı başında kararlar alıyorlar. Bugün baktığınızda korona virüsten en az etkilenen ülke biziz. Sokağa çıkma gibi bir karar olmadığı Cumhurbaşkanlığımız tarafından da açıklandı. Herkesin gönlü rahat olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Yardımcı: “Şehir sayısında azalma olabilir”

11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın formatında ise herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, “Bugünkü konferansta görüldü. UEFA Başkanı Ceferin formatta bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. 12 şehir olarak planlanıyor. Şehir sayısı azalabilir ama format aynı kalacak. Gelişmelere göre gözden geçirilecek” dedi.

Toplantıda Türkiye'nin turnuvayı tek başına yapma talebinin olmadığını da sözlerine ekleyen Yardımcı, “Çalışma grubunun oluşmasıyla ilgili detayı henüz bilmiyoruz. Muhtemelen 2 kişi UEFA'dan, 2 kişi Avrupa Ligler Birliği'nden 2 kişi de 2 kişi de federasyonlardan oluşacak şekilde olacak. Federasyonları temsilen kulüpleri ve ligleri temsilen kişiler olacak. Grup küçük tutulacak. Türkiye'nin turnuvayı tek başına yapma gibi bir talebi olmadı” açıklamasını yaptı.

“Bilgim de var tecrübem de”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbinin ardından Servet Yardımcı'yı kast ederek “Sen neden UEFA'nın salı günü yaptığı toplantıya gitmiyorsun?” sözleri üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Yardımcı, “Fatih Terim, açık konuşmamakla birlikte kastettiği başkan vekili benim. Aslında kimi kastettiğini herkes çok iyi biliyor. Kendisi müsaade etsin, UEFA ile olan görüşmelerde, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıyı, konferans ile mi, yoksa buluşarak mı yaparız, bunu bilecek kadar hem tecrübem var, hem bilgim var. 2 hafta önce Amsterdam'da toplantı yaptık. UEFA ile, Avrupa Kulüpler Birliği konferans toplantı yaptık. Bir de biz yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Bu kadar hızlı hareket etmenin tek yolu konferans yöntemi olacaktır. Bunları bilecek kadar hem tecrübem hem de bilgim var. UEFA'da asker selamıyla ilgili nasıl çalıştığımı bilenler çok iyi biliyor” diyerek devam etti.

“Borçsuzluk kağıdı 30 Nisan'a ertelendi”

Kulüplerin Finansal Fair-Play kapsamında 31 Mart'ta vermesi gereken borçsuzluk kağıdıyla ilgili olarak da düzenleme yapıldığını söyleyen Servet Yardımcı, “31 Mart tarihi geçici olarak 30 Nisan olarak ötelendi. Gelişmelere göre revize edilebilir. Gelişmelere göre bakıp karar verilecek” dedi.

Son olarak vaka sayısının azalmaması halinde yapılacaklarla ilgili olarak konunun UEFA Başkanı Ceferin tarafından gündeme getirildiğini söyleyen Yardımcı, “Çalışmalarla ilgili, Euro 2020'nin önümüzdeki yıla sarkması konusunda FIFA'yla konuştu. Bunun dışında COMNEBOL Başkanı'yla konuştu ve onlar da Copa America'yı erteledi. Herkesten tam destek var bu kararlarla ilgili. Takvimle ilgili bütün gelişmelerde tüm futbol paydaşları tam destekle hareket etmekte. Bu da futbol ailesinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan