İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nihat Özdemir: 'Şimdi hedef Macaristan'da yapacağımız maç'

Nihat Özdemir: 'Şimdi hedef Macaristan'da yapacağımız maç'
Nihat Özdemir: 'Şimdi hedef Macaristan'da yapacağımız maç'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Rusya galibiyetinden dolayı Milli Takımı tebrik ederek, "Şimdi hedef Macaristan’da Budapeşte’de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Türkiye’mize dönüp Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız" dedi.

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemiden sonraki ilk galibiyetimizi aldık hem de Rusya karşısında. Rusya yenemediğimi bir takım. Takımımız kendi evinde futbolunu ortaya koyarak maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Baştan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere bütün görev alan futbolcularımızı cani yürekten tebrik ediyorum. Şimdi hedef Macaristan'da Budapeşte'de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Türkiye'mize dönüp Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.