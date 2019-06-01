Nihat Özdemir: 'Spordan keyif ve mutluluk alan insanların sayısını arttırmak temel hedefim olacaktır'

İlk spor yöneticiliğine Ankaragücü ve Fenerbahçe'de yaptığını, ardından dört yılda TFF Başkan Vekili olarak görev aldığını belirten Nihat Özdemir, “Yıldırım bey ile başladığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek ve Türk futbolunu daha da ileriye götürmek için huzurunuzdayım. Spordan keyif alan ve mutluluk alan insanların sayısını arttırmak temel hedefim olacaktır.

Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için Türk futbolunu 4 yıl yönetmeye talibim. Tecrübemle bilgimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol hepimizin milli değeridir. Bunun yolluda saygıdan ve sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer. Rakibe saygı duymaktan geçer. Bunun içinde öncelikle Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum. Yeni dönemle birlikte yeni bir ruh oluşturmamız gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kuramlarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz”

Hedeflerinin Türk Futbolunu daha da yukarılara çıkartmak ve istikrarlı bir şekilde dünya sıralamasında ilk onda yer almasını sağlamak olduğunu belirten Özdemir,”Daha başarılı bir Türk futbolcu için omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanmaktayım. Yeni yönetimimizle birlikte çalışmalarımız sürdüreceğiz. Bütün liglerde ki kulüpler birliği ile bir çok önemli paydaşımızın bulunduğu aşikardır.

Bu paydaşlarla iyi diyaloglar kurarak görevimizi sürdürmek istiyoruz. Kurumsal çalışma öncelikli hedefimiz olacaktır. Bütün kuramlarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. MHK, disiplin ve tahkim kurulları sizlerin de bildiği gibi Beylerbeyi tesislerinde hizmet vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim - İbrahim Berat Yılmaz



