Nihat Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla TFF'nin resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlar dayanışma geleneğimizi pekiştiren, manevi değerlerimizi en güzel şekilde yaşamamıza vesile olan, sağladığı hoşgörü ortamıyla toplumumuzun kenetlendiği en güzel günlerdir.

Gönlümüz isterdi ki, geçmiş bayramlarda olduğu gibi tüm sevdiklerimizle bir arada olalım. Ancak bu bayramı da her birimiz evlerimizde geçirmek durumundayız. Büyük özveride bulunduğumuz bu dönemin sonunda, inşallah ülke olarak verdiğimiz mücadeleyi kazanıp sağlıklı günlere ve bir araya geldiğimiz bayramlara kavuşacağız.

Bu duygularla, Ramazan Bayramımızın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum."