Nihat Zeybekci: 'İzmir, Türkiye'nin en değerli varlığı'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, sanayicilere yaptığı konuşmada İzmir'in Türkiye'nin en değerli varlığı olduğuna dikkat çekerek, “İzmir, Türkiye'nin en değerli varlığı. Bunu bir İzmirli olarak söylüyorum. Sadece Ege Bölgesi'nin merkezi değil, tüm coğrafyanın merkezidir. Tarihçi Heredot, ‘Gökkubbe altında yaratılmış en güzel topraklar' demiştir. 27 Kasım adaylığımız açıklandığında itibaren bir çalışma seferberliği başlattık. Bu seferberlikte bütün sivil toplum kuruluşları olmak üzere, sanayi odaları, ticaret odamız, ihracatçı birliklerimiz, vatandaşlarımız, gençlerimizle, kadınlarımızla, esnafımızla kurmuş olduğumuz sistemlerle 84 bin vatandaşa ulaşarak alt alta tespitte bulunmaya başladık. İzmir'in sorunlarında vatandaşlarımızdan sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden aldığımız sorunlar hemen hemen örtüşüyor. Biz bu problemleri tanımlarken gelecek projeksiyonu, tahmini yaptığımızda da şunu görüyoruz: 21. yy ilk çeyreğini bitirirken, 21 yy sonunda İzmir nerde olacak? Dünya 21'inci yy'ın ilk çeyreğini bitirirken biz dünyada ve Türkiye'de nasıl bir İzmir'i konuşuyor ve hedefliyoruz? Bunları tahmin etmeden, bilimsel çalışmaları yapmadan yani mevcut zemini, bugünü, dünyayı öngörmeden, geleceği tahmin etmeden ilerlememiz pek mümkün değil. Talep ne hedef ne? Bu hedefe gitmek için ihtiyaçlarımız neler, hangileri tamam ve eksik olarak önümüzde duruyor, bunun çalışmasını yaptık” dedi.

“21. yüzyılda İzmir'e hangi görevler düşüyor”

21. yy dünyasında, üretim dünyası içinde Türkiye'nin dünyadaki en avantajlı ülke olduğuna dikkat çeken Zeybekci, Türkiye'nin 21. yy'a elinden geldiğince iddialı şekilde hazırlandığını ifade ederek, “Hedefte İzmir'e dönmüş Türkiye var. Ancak İzmir ne noktada? Elektronik ticarette en önemli rekabet alanı servis süreleriyle ilgili olacak ve dünyada bu servisle ilgili en büyük avantaja sahip olan yer İzmir. Türkiye'nin bu kabiliyetini en iyi yerine getirecek olan şehir veya bölge neresi diye baktığımız zaman önümüze tek bir alternatif çıkıyor: İzmir. 21 yy. dünyasında, 21.yy Türkiye'sinde biz İzmir'e hangi görev ve avantajlar düşüyor? Neyimiz eksik neyimiz fazla? Nelerimiz var nelerimiz yok? Bir İzmir resmi çekiyorum ve çekerken hedefimde kimse yoktur” diye konuştu.

İzmir'de en önemli sorunların tespiti için 84 bin kişiyi kapsayan bir anket yaptıklarını anlatan Zeybekci, katı atık, kanalizasyon, yağmur suyu, ulaşım altyapısı, trafik ve işsizlik cevabı aldıklarını söyledi. Dünyada ticaretle ilgili doğruların değiştiğini hatırlatan Zeybekci, taşımayla ilgili yeni bir akımın ön plana çıktığını söyleyerek lojistik ile doğruları yeniden gözden geçirmek gerektiğini anlattı. Üretim, ticaret ve lojistikle ilgili dünyadaki en avantajlı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu anlatan Nihat Zeybekci, İzmir'e de önemli görevler düştüğünü söyleyerek “İzmir'in ilk 5 sorunun 4 tanesi alt yapı eksikliğiyle ilgili. Katı atık, kanalizasyon, yağmur suyu, ulaşım yollarının uygunsuzluğu, şehrin merkezindeki trafik ve işsizlik konusu ön plana çıkıyor. Oysa işsizlik sorunu bence çok daha önemli. İzmir, yüzde 14.5 ile Türkiye ortalamasının üzerinde işsizlik rakamlarına sahip. Genç işsizlik oranı ise yüzde 26.5 ile Türkiye'nin çok üzerinde. İzmir'de her 4 gençten biri istihdam sorunu yaşıyor” şeklinde konuştu.

Siyasi nezaketsizlik vurgusu

Konuşmasına İzmir'de hayata geçireceği projeleri anlatarak devam eden Zeybekci, ulaşımla ilgili yatırımlardan örnekler vererek İzmir'de hangi raylı sisteme binilirse binilsin en fazla iki aktarmayla havaalanına ulaşabileceğini kaydetti. Gaziemir Caddesi'nin üzerine iki alternatif bypass yapacaklarını anlatan Zeybekci, “Bütün modern şehirlerde tren istasyonu şehrin merkezidir. Biz Kemalpaşa'dan gelecek hattı 2 tünelden 4 tünele çıkardık. İZBAN ile birlikte tren yolu ve metro tren hattı Alsancak'a ulaşmalı” dedi. Çeşme'de yapımı devam eden Ekrem Pakdemirli Havalimanının hava sporları anlamında bir merkez olarak katma değeri yüksek bir havalimanı olacağını anlatan Zeybekci, “İlk etapta 6 balıkçı limanı yapılacak. Bütün deniz ürünlerinde İzmir merkez olmalı. Önce işleme sonra paketlenmesi ve sevkiyatıyla ilgili merkez haline gelmeli. Artık ihracatın yüzde 50'si hava kargoyla yapılacak. İzmir bu anlamda en avantajlı şehir” diye konuştu.

“Bu kardeşiniz köklü bir aileden gelip de sanayici olmadı”

Meclis üyelerine kendi hayatından da bazı kesitleri anlatan Zeybekci, şunları söyledi:

“Bu kardeşiniz köklü bir aileden gelip de sanayici olmadı. Rahmetli annemle tütün tarlasına giderdim. 7 yaşında ilk yevmiyemi kazandım. Tütün tarlasında fide dağıttım su dağıttım. Bu aziz millet o amelenin çocuğunu devlet parasız yatılı okullarında okutarak bir noktaya getirdi. 1993 yılına kadar çok iyi maaşlarla çalıştım. Türkiye'nin milli geliri bin 500 dolar civarındayken bugünkü parayla 10 bin mark kazanıyordum ayda. Bir gün kendi işimi kurmaya karar verdim. Her şeyimi yeni işime yatırdım, 16 kişiyle başladım ve 2002 yılında Türkiye'nin ilk bin şirketinden biri oldu. İzmir'deki işlerimizle ilgili sanayi odası, ticaret odası, ihracatçılar birliği üyesiyim. En nazik şekilde söyleyebileceğim şekliyle bana karşı siyasi nezaketsizlikler yapılıyor. İthal diye söyleyenler soyadımı güzelce okusalar anlarlar. 2004'den beri İzmir'de 540 kişinin istihdam edildiği merkezi İzmir'de olan bir şirketin emanetçisiyiz. İzmirliliğimizi en iyi oda başkanları bilirler diye düşünüyorum.”

“Belediye ortaklığında yeni OSB'ler ve sanayi siteleri kurmalıyız”

Yerel yönetimler ve sanayi odalarının hep beraber tek ekip gibi çalışması gerektiğine dikkat çeken Zeybekci, yerel yöneticilerin adeta bir pazarlamacı ya da bir avcı gibi yatırımcının peşinde koştuğunu ifade ederek, “Biz tüm yatırımcılara İzmir'de yatırım yapmaları için alt yapısı bitmiş yerde belediye ortaklığında yeni OSB'ler ve sanayi siteleri kurmalıyız” dedi.

5 yılda 80 bin otopark kapasitesi

Bir İzmir platformu kurarak bazı projeleri oylayacaklarını anlatan Zeybekci, 5 yılda 80 bin otopark kapasitesine ulaşacaklarını dile getirerek, “Kapı kapı dolaşacağız. İzmir'in en tepe meclislerinden biri burası. Buraya ‘oylarınızı bekliyorum' demeye gelmedim. Allah bize muhakeme kabiliyeti verdiyse siz tarafsınız. Meclis üyeleri de taraf olsun diye seçildi. Siz İzmir'in sektörlerin tarafısınız. Sadece İzmir'in tarafı olun oyunuzu İzmir'e verin. Bu seçimlerin ideolojik perdelerle örtülmesine izin vermeyin, bunu sizden İzmir için istiyorum” diye konuştu.

“İllere göre farklılık asla söz konusu değildir”

Zeybekci konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, İzmir'in Ankara'da bekleyen bazı projeleri olduğunu belirterek, “Çiğli tramvay projesi de Ulaştırma Bakanlığı tarafından bekleyen projelerinden biri. İzmir projelerinin Ankara'da bekleme süreleriyle ilgili özel bir durum var mı yoksa genel bir uygulama mı?” diye sordu. Erel'in sorusunu yanıtlayan Zeybekci, şunları söyledi:

“İzmir'e bir gıcıklık var mı diye mi soruyorsunuz. Nedense burada merkezi hükümet İzmir'in hakkını yiyor gibi bir algı var. 2017 rakamlarına göre büyükşehirlere verilen bütçe kişi başı toplam payları Kocaeli 1 numara 1202 lira iken İzmir 2 numara ve bin 30 lira kişi başıdır. Belediye başkanıyken ben buna hep karşı çıkardım. Kocaeli'deki tüm rafinerilerdeki ve kimyasal fabrikalarda üretilenleri Kocaeliler kullanıyor mu ki orada üretilen katma değerden buraya pay geliyor. Bu projelerin birçoğu çevre yolunda, İZBAN'da yapıldığı gibi genel bütçe ile yapıyor. Kentsel dönüşümle ilgili Bakanlar Kurulu'nda ben bir gecikme görmedim. İllere göre farklılık asla söz konusu değildir. Bu millete bunun hesabını kimse veremez. Yerel yönetimde İzmir'de seçilen tek kişi belediye başkanıdır. Türkiye'de bürokratik yapı takip edilmeli. O şehrin milletvekilleri harekete geçirilmelidir. Aziz Bey (Kocaoğlu) sorunların çözümü için Ankara'ya geldiğini çok iyi biliyorum. Mevzu bahis olan İzmir'dir. İzmir'in sorunlarını konuşurken ideolojik duvarı bir kaldırabilsek İzmir kazanır. Çiğli tramvay hattı ile ilgili sorunu inşallah biz seçilirsek 1 Nisan'da çözeriz.”

“Seçim sonrası öngörüler çok daha netleşecek”

Seçimden sonra Türkiye'de ekonomik olarak kötü bir tablo hakim olacağına ilişkin iddialara tepki gösteren Zeybekci, “Bir siyasi partinin başkanı ne kerametse baktım affedersiniz utanmadan ‘Efendim 1 Nisan'dan itibaren Türkiye mahvolacak.' ‘Sen çok mu sevineceksin' diye sormak lazım o arkadaşa. Şu anda bütçe ve mali disiplinle ilgili bu seçimden sonra böyle bir şey olmayacak. Varsa eğer esneklik bir disiplinsizlik zaten şu anda olmalı. Gerek mali disiplinle gerek bütçeyle ilgili böyle bir ihtimal ortadan kalkacak, zaten beklentiler ve öngörüler çok daha netleşecek. Enflasyonla ilgili önemli gelişmeler, faizlerle ilgili gelişmeler olumlu yönde devam edecek. Kurla ilgili kurun üzerindeki yoğunlaşmayı ertelenen yatırımlara doğru kaydıracaktır. Eylül gibi Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme trendine başlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Eğitim 4.0

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da toplantıda yaptığı konuşmada teknolojideki gelişmeleri anlatırken ve sanayi 4.0'ın önemini vurgularken eğitime dikkat çektiğini söyleyerek “Eğitim 4.0'ın altını kalın çizgilerle çiziyorum. İnovasyonu, Ar-Ge'yi yapacak olan, ülkemizi ilk 10 büyük ekonomi arasına girmesini sağlayacak olan nitelikli insan gücümüzdür. Lütfen, artık bu konuda eyleme geçelim. 2 ay önceki meclis toplantısında dile getirdiğim kitaplarda KDV oranının sıfırlanmasını bu amaçla çok önemsiyor, katkısı olan herkese ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Mihrap Düzöz - Halil Karahan