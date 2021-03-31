Nijer'de başarısız darbe girişimi

Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Devlet Başkanlığı binası yakınlarında yerel saatle 03.00 sıralarında silah sesleri duyulduğu bildirilmişti. Yarım saat süren olayda ağır ve hafif silahların kullanıldığı belirtilmişti. Nijer hükümeti tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın "darbe girişimi" olduğu duyuruldu.

Demokrasiyi ve hukuk devletini tehdit etmeye çalışan, korkakça ve gerici olarak nitelendirilen eylemin kınandığı açıklamada, "30-31 Mart gecesi darbe girişimi engellendi" denilerek girişimin ülke demokrasisini hedef aldığı ifade edildi. Hükümet Sözcüsü Abdourahamane Zakaria, bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrası birkaç kişinin tutuklandığını ve diğerlerinin de arandığını duyurdu.

Güvenlik kaynakları da bir grubun Devlet Başkanlığı binasına girmeye çalıştığını, çıkan çatışmanın ardından kaçtıklarını belirtti. Başkent sokaklarında durumun kontrol altına alındığını belirten yetkililer, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Söz konusu olay, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan başkanlık seçiminden zaferle çıkan iktidar partisinin adayı Mohamed Bazoum'un yemin töreninden 2 gün önce yaşandı. Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.