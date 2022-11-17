Nijerli öğretmen Trabzon'a gelin geldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Makine Operatörü Hüseyin Yakupçebi (34), çalışmak için Nijer'e gitti. Öğretmen Rukiya Hassane Hamani (26) ile tanışan Yakupçebi, bir süre sonra genç kızla evlenmeye karar verdi. Nijerli genç kız ve ailesi, düğün için Trabzon'un Araklı ilçesine geldi. Çift, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi tarafından kıyılan nikahın ardından Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünde Nijerli gelin ve ailesi kolbastı ve horon oynarken, davetliler düğünde çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yusuf Genç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.