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Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama korona virüse yakalandı

Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama korona virüse yakalandı
Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama korona virüse yakalandı

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama’nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Korona virüs salgını Afrika'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Nijerya'da Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Boğazımdaki tahriş nedeni ile dün dördüncü defa yaptırdığım korona virüs testimin sonucu pozitif çıktı. Hastanede karantina altındayım. En iyisi için dua ediyorum” dedi.

Bakan Onyeama, Başkan Muhammadu Buhari'nin kabinesindeki ilk korona virüs vakası olarak kayda geçti.
Öte yandan Nijerya'da toplam korona virüs vaka sayısı 36 bin 107'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 778'e yükseldi.

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