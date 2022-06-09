Nijerya'da 3 köye silahlı saldırı: 32 ölü

Nijerya'da köy baskınları devam ediyor. Nijerya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaduna eyaletinde bulunan Dogon Noma, Ungwan Sarki ve Ungwan Maikori köylerine geçtiğimiz pazar günü motosikletli haydutlar tarafından silahlı saldırı düzenlediği aktarılarak, saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırganların baskın düzenledikleri köylerde çok sayıda evi de yaktığı belirtilirken, saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Kilise saldırısında 21 kişi ölmüştü

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St Francis Xavier kilisesine 5 Haziran'da silahlı kişiler tarafından pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda, 21 kişinin hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.