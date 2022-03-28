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Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

Nijerya'nın Lagos kentinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü - Tıkla İzle

Nijerya'nın Lagos kentinde akşam saatlerinde bir akaryakıt tankerinin karşı yönden gelen bir kamyonla çarpışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iki araç alev topuna dönerken, seyir halindeki bir motosikletin de alevlerin arasında kaldığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlama sonrası çıkan yangında motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı öğrenildi.

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