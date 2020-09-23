İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: en az 23 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: en az 23 ölü
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: en az 23 ölü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevler bölgedeki araçlara da sıçrarken, en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: en az 23 ölü - Tıkla İzle

Nijerya'nın Kogi eyaletinde Felele bölgesinde bir otobüs durağının yakınında devrilen petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tankerden alevler yükseldi. Polis çocuklar dahil en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Alevlerin en az 2 motosiklet, 5 araba ve 3 bisiklete sıçradığı aktarıldı. Yangın sırasında ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerin de bölgede bulunduğu belirtildi. Kogi eyaleti Valisi Yahaya Bello da tankerin patlaması sonucu çıkan yangında yaşanan can kayıpları için üzüntü duyduğunu dile getirdi. Vali Bello, kazanın "ülkenin son zamanlarda tanık olduğu en büyük trajedilerden biri" olduğunu ifade etti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, ilk incelemelerde tankerde fren arızası yaşanmış olabileceği belirtildi.

Muhammed Rabah

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.