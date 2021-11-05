Nijerya'da çöken binada can kaybı 43'e yükseldi

Nijerya'nın Lagos kentindeki Ikoyi bölgesinde 4 gün önce çöken inşaat halindeki 21 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, binanın enkazından 7 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 36'dan 43'e yükseldiğini açıkladı. Binayı inşa eden Fourscore Homes şirketinin yöneticisi Femi Osibona'nın da yaşamını yitirenler arasında olduğu aktarıldı.

Çökme sırasında olay yerinde bulunanların sayısı bilinmezken, bir inşaat işçisi binanın çöktüğü sırada 100 civarında kişinin olay yerinde çalıştığını ifade etti.

Şantiyede çalışan Ekene Iwuozor, inşaat işçilerinin çoğunun genç ve Nijerya'nın güney komşusu Benin'den olduğunu, pazartesi günü işe gitmediği için faciadan kurtulduğunu ancak 25 yaşındaki erkek kardeşinin de kayıplar arasında olduğunu belirtti.

Binadan yalnızca salı günü 9 kişi sağ olarak kurtarılırken, binanın çökme nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ikoyi bölgesinde inşaat halindeki 21 katlı bina geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinden sonra çökmüş, şantiyede çalışan onlarca kişi enkaz altında kalmıştı. Lagos Vali Yardımcısı Obafemi Hamzat, Lagos eyalet hükümetinin geçtiğimiz haziran ayında yapısal gereklilikleri karşılamadığı için binanın kapatıldığını ve inşaatın devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının istendiğini açıklamıştı.

İnşaat sektöründeki düzenlemelerin yetersiz ve inşaat malzemelerinin genellikle standartların altında olduğu Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da bina çökmeleri sık görülüyor.