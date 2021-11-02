İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp

Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp
Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp

Nijerya’nın Lagos kentinde inşaat halinde çöken 21 katlı binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması sonucu ölü sayısı 6’ya yükseldi. En az 100 işçinin kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde dün inşaat halindeki 21 katlı bir bina çöktü. Kentin Ikoyi bölgesinde bulunan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde enkaz altından 4 yaralı kurtarılırken, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada can kaybı sayısı 6'ya yükseldi. Yerel kaynaklar, en az 100 işçinin kayıp olduğunu belirtti. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, hastaneler ve acil servislerin harekete geçmesi, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.