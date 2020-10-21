Nijerya'da devam eden protestolarda otobüs terminali ve binalar ateşe verildi

Nijerya'da Ekim ayı başından bu yana Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibinin (SARS) insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleştirilen protestolar ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Halk, 11 Ekim'de görevden alınan SARS Timi'nin gasp, taciz, cinayet ve adam kaçırma gibi suçları işlediğini iddia ederek Lagos'ta protestolarını sürdürdü. Protestolar sırasında otobüs terminali ve TVC kanalına ait bir bina dahil olmak üzere birçok bina ateşe verildi. TVC Genel Direktörü Andrew Hanlon, “Bir anda saldırdılar. Ana bina bir anda cehenneme döndü” dedi.

Dünkü protestolarda askerler protestoculara ateş açmış, görgü tanıkları silah seslerinin 30 dakika sürdüğü dile getirerek çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu ifade etmişti. Yaralı protestocuları bugün hastanede ziyaret eden Nijerya Lagos Eyaleti Valisi Babajide Sanwo-Olu, 25 kişinin tedavi gördüğünü ve 2 kişinin tedavisinin ise yoğun bakımda devam ettiğini söylemişti. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de bugün yaptığı açıklamada, anlayış ve sağduyu çağrısında bulunarak Nijerya halkından polis reformları için sabırlı olmalarını istemişti.

Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken yaşanan olayı, “protestocuların ölümüne neden olan, inandırıcı ve rahatsız edici bir aşırı güç kullanımı” olarak nitelendirmişti.

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada yapılan çağrıların ardından başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Protestolarda tansiyonun yükselmesi üzerine dün birçok bölgede ordu sokağa inmişti. Göstericiler, güvenlik güçleri yapılanmasında geniş çaplı reform talebinde bulunuyor.

Serkan Bayar

