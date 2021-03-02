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Nijerya'da okul baskınında kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı

Nijerya'da okul baskınında kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı
Nijerya'da okul baskınında kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde 26 Şubat'ta yatılı okula gerçekleştirilen baskında kaçırılan 300’den fazla kız öğrenci serbest bırakıldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bulunan Jangebe kasabasındaki Devlet Kız Fen Lisesi'ne 26 Şubat'ta silahlı kişiler tarafından baskın gerçekleştirilmiş, 317 kız öğrenci kaçırılmıştı. Silahlı kişilerin kaçırdığı 317 kız öğrenciden 7'si daha önce kaçmayı başarmış ve evlerine geri dönmüştü. Zamfara Eyalet Valisi Bello Mohammed Matawalle yaptığı açıklamada, diğer öğrencilerin de serbest bırakıldığını duyurdu. Matawalle tarafından yapılan açıklamada, “Jangebe'de kaçırılan öğrencilerin serbest bırakıldığını duyurmaktan mutluyum. Kızlarımız artık güvende” ifadeleri yer aldı.

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