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Nijerya'da petrol tankeri patladı: 3 ölü

Nijerya'da petrol tankeri patladı: 3 ölü
Nijerya'da petrol tankeri patladı: 3 ölü

Nijerya’nın Ogun eyaletinde petrol tankerinin patlaması sonucu araçlar alev aldı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'daki Ogun eyaletinin Abeokuta kentinde bir petrol tankeri patladı. Patlama sonucu çıkan alevler çevredeki araçlara sıçradı, olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşadı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, faciada 3 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

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