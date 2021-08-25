Nijerya'da silahlı saldırı: 36 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yer alan Jos kenti yakınlarında bulunan Yelwa Zangam'da dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 36 sivilin katledildiği bildirildi. Etnik çatışmaların yaşandığı bölgede, saldırganların ev ev gezdiği ve bölgeye giden bir köprüyü yıkarak, çok sayıda evi ise ateşe verdiği aktarıldı. Saldırganların köprüyü yıkması nedeni ile güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmakta zorlandığı ifade edildi.

Plateau Eyalet Valisi Simon Lalong yaptığı açıklamada, düzenlenen saldırıyı "barbarca bir eylem" olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin 10 şüpheliyi tutukladığını ve diğer şüphelilerin ise peşinde olduğunu belirtti. Lalong ayrıca, bölgede daha fazla can ve mal kaybını önlemek için bölgede 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Jos kentinde sık sık Kuzey Nijerya'nın tamamına hakim olan Hausa-Fulani grubu ile çok daha küçük yerel etnik gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. 14 Ağustos'ta ise aynı bölgede düzenlenen saldırıda 22 kişi öldürülmüştü.