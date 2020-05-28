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Nijerya'da silahlı saldırı: 60 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 60 ölü
Nijerya'da silahlı saldırı: 60 ölü

Nijerya’da 100 kişilik silahlı grubun saldırısı sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Sokoto eyaletinde 100 kişilik silahlı grup bölgede bulunan halka saldırdı. Saldırı sonucu 60 kişi hayatını kaybetti. Sokoto Valisi Aminu Tambuwal, yaptığı açıklamada 100 kişiden oluşan silahlı grubun bölgede bulunan Garki, Dan Aduwa, Kuzari, Katuma ve Masawa köylerinde yaşayan sivil halka saldırdığını duyurdu. Vali, saldırganların bölgeye motosikletler ile geldiğini ifade ederken, saldırganların yakalanacağını ve adalete teslim edileceğini duyurdu.

Saldırı sonrası bölgeye yardıma gelen sağlık çalışanı ise yaptığı açıklamada “Tüm cesetlerde kurşun yarası vardı. Birçoğu kafalarından vurulmuştu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nijerya'da uzun yıllardır rakip topluluklar arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, binlerce insan bu çatışmalarda katledildi.

Muhammed Rabah
 

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