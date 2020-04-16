Nijerya'da sokağa çıkma yasağına uymayan 18 kişi öldürüldü

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırırken birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Nijerya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Nijerya güvenlik güçleri yasağı uymayanlara sert müdahalede bulunuyor. Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 36 eyaletin 24'ünde güvenlik güçleri tarafından 105 ihlalin gerçekleştirildiği aktarılırken, 18 kişinin ise güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesi ile öldürüldüğü duyuruldu.

Nijerya'nın Abuja, Lagos, Ogun eyaletlerinde korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Nijerya'da toplam korona virüs vakası 407'ye, hayatını kaybedenler ise 12'ye ulaştı.

Muhammed Rabah

