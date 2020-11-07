İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı

Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı
Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı

Nijerya’da yakıt yüklü tankerin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangında çevrede bulunan 29 araç yandı.

Nijerya'nın Lagos kentinde otobanda seyir halinde olan yakıt yüklü tanker patladı. Patlama nedeni ile 2 kişi hayatını kaybederken, çevrede bulunan 29 araç çıkan yangında küle döndü. Karayolu Polisi Boboye Oyeyemi yaptığı açıklamada, Lagos'ta meydana gelen tanker kazasını doğrulayarak, tankerin benzin yüklü olduğunu ifade etti.

Oyeyemi, tankerin lastiğinde meydana gelen kopma sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini aktarırken, kazayı "talihsiz ama önlenebilir" olarak nitelendirdi. “Ülkedeki tanker patlamalarına kalıcı bir çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini” belirten Oyeyemi, sürücüleri dikkatli olmaya, güvenli araç sürmeye, hızdan ve trafikte öfkeden kaçınmaya çağırdı.

Öte yandan Nijerya'nın Kogi eyaletinde geçtiğimiz aylarda bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu yangın çıkmış, 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.