Nijerya'da yüzlerce kişi çöken binanın enkazı altında kaldı

Nijerya'nın Lagos kentinde, çatı katında ilkokulun olduğu bir binanın çöktüğü ve aralarında çok sayıda öğrencinin de olduğu yüzlerce kişinin çöken binanın enkazı altında kaldığı öğrenildi. Ülkenin güneybatı bölgesindeki Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Ibrahim Farinloye olayda hayatını kaybeden olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinmediklerini aktardı.

7 öğrenci kurtarıldı

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 7 çocuğu kurtardığı belirtildi. Öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Farinyole, çocuklar dahil birçok insanın enkaz altında kaldığını ifade ederek, çöken binanın üçüncü katında özel bir eğitim kurumunun bulunduğunu belirtti.

2016 yılında, Nijerya'nın güneyinde bir kilisenin çökmesi sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı yıl Lagos kentinde inşaat halindeki 5 katlı bir bina çökmüş ve 30 kişi hayatını kaybetmişti. 2016 yılında, Nijerya'nın güneyinde bir kilisenin çökmesi sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı yıl Lagos kentinde inşaat halindeki 5 katlı bir bina çökmüş ve 30 kişi hayatını kaybetmişti.