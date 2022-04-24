Nijerya'daki petrol rafinerisi patlamasında ölü sayısı 109'a yükseldi

Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı faaliyet gösteren bir petrol rafinerisinde patlama yaşanmış, meydana gelen patlamada, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 109 olduğu duyuruldu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Nijerya'nın güneyinde meydana gelen olayı ulusal bir felaket olarak nitelendirdi. Buhari, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, patlamadan sorumlu olanların yakalanıp adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.