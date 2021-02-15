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Nijeryalı Ekonomist Okonjo-Iweala, DTÖ'nün ilk Afrikalı ve kadın genel direktörü seçildi

Nijeryalı Ekonomist Okonjo-Iweala, DTÖ'nün ilk Afrikalı ve kadın genel direktörü seçildi
Nijeryalı Ekonomist Okonjo-Iweala, DTÖ'nün ilk Afrikalı ve kadın genel direktörü seçildi

Nijerya'nın eski Maliye Bakanı ve eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ilk Afrikalı ve kadın genel direktörü seçildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan DTÖ'nin yeni genel direktörü belli oldu. DTÖ tarafından günün erken saatlerinde yapılan özel genel konsey toplantısında örgütün yeni genel direktörünün seçilmesi bekleniyordu. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Nijerya'nın eski Maliye Bakanı ve eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala'nın resmi olarak DTÖ Genel Direktörü seçildiği kaydedildi.

66 yaşındaki Nijeryalı ekonomist, DTÖ tarihindeki ilk Afrikalı ve kadın genel direktör olurken, Okonjo-Iweala'nın görevine 1 Mart'ta başlaması bekleniyor. Okonjo-Iweala, 31 Ağustos 2025'e kadar görevine devam edecek.

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