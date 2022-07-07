Nikah memuru kendi oğlunun nikahını kıydı

Bugüne kadar bir çok nikâh kıyan Bursa Yenişehir Belediyesi Nikâh Memuru Ünal Karaçakir, oğlu Kerem ile gelini Büşra'nın nikâhını kıydı. Şehit Ömer Halisdemir kültür merkezinde gerçekleşen nikâha Belediye Başkanı Davut Aydın, Başkan yardımcısı Mesut Bedel, belediye personeli ve davetliler katıldı.

Nikâh Memuru Ünal Karaçakir, “Bugüne kadar birçok nikâh kıydım. Fakat hayatımda farklı bir yeri olan bu nikâhı unutmam imkansız. Nikâh için Belediye Başkanımıza haber verince kendileri bu nikâhı kıymak sana yakışır. Uygun görürseniz bende kardeşlerimin şahidi olmak isterim dedi. Çok heyacanladım. Evlatlarımıza mutluluklar diliyorum. Nikâhımıza gelen Belediye Başkanımız ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nikâhta konuşma yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Öncelikle herkesin kurban bayramını tebrik ediyor. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Böyle bir nikâh herkese nasip olmaz. Belediyemiz nikâh memuru arkadaşımız kendi oğlu ve gelinin nikâhını kıydı. Ben kendisine bu nikâhı kıymak sana yakışır. İsterseniz şahit olurum dedim. Oda bizleri kırmadı bu güzel nikâhın her iki aileye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Fatih Ak