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Nikah memuru Nijer damada sandalyede 'evet' dedirtti

Nikah memuru Nijer damada sandalyede 'evet' dedirtti
Nikah memuru Nijer damada sandalyede 'evet' dedirtti

Nijerya’dan Bursa'nın İnegöl ilçesine turistik gezi için gelen turist çift, İnegöl'de nikah kıydı.

Nijerya'dan İnegöl'e hem turistik gezi, hem de ticaret için gelen Nick (30) ve Valentine Eze (26) çifti evlenme kararı aldı. Nikah dairesine başvuran çift dünya evine girdi. Nikah memuru genç çifte sırayla sordu. Damadın "evet" cevabını beğenmeyen nikah memuru, damattan sandalyenin üzerine çıkmasını istedi. Sandalye üzerine çıkan damat, yüksek sesle "evet" cevabını verdi.

Evlendikleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Nick Eze, “İnegöl'e hem ticaret, hem de gezi için gelmiştik. Hayatımızda bir farklılık olması için burada evlenme kararı aldık. İnegöl'ü seviyorum, çok güzel bir şehir” dedi.

Salih Bilal Aslan
 

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