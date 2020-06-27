Nikah sonrası korona virüs önlemlerini hiçe saydılar

Covid-19 önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarında vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor. Şişli'de nikah sonrasında bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde bu uyarıların hiçe sayıldığı görüldü. Nikah sonrası bahçeye çıkan davetliler el ele vererek halay çekti. Davetlilerden bazılarının da maske takmadığı görüldü.

İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç - Yunus Emre Şeker - Veysel Ensar Gökcegözog

