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Nikola Mirotic resmen Barcelona'da

Nikola Mirotic resmen Barcelona'da
Nikola Mirotic resmen Barcelona'da

Barcelona, son olarak NBA'de Milwaukee Bucks'ta oynayan İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon THY Euroleague'de ve İspanya Ligi'nde iddialı olmak isteyen Barcelona, ses getiren transferlerinin yenisine birini daha ekledi. Barça, son olarak NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, Mirotic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

NBA'de New Orleans Pelikans, Chicago Bulls ve Milwaukee Bucks formaları ile toplam 319 müsabakada görev alan 28 yaşındaki basketbolcu, 12.3 sayı, 5.9 ribaund ve 1.3 asist ortalaması ile mücadele etti. Yıldız basketbolcu, Avrupa'da da bir başka İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giydi.
Barcelona, Cory Higgins ve Brandon Davies'in ardından 3. dış transferini yaptı. Bordo-mavililer, iç transferde Victor Claver ve Thomas Heurtel ile sözleşme uzattı.  

Oğuzhan Ort 

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