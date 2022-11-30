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Nil Nehri'ne devrilen kamyondan atlayan sürücü ölümden döndü

Nil Nehri'ne devrilen kamyondan atlayan sürücü ölümden döndü
Nil Nehri'ne devrilen kamyondan atlayan sürücü ölümden döndü

Sudan'ın kuzeyinde, Nil Nehri'ne devrilen kamyondan son anda atlayan sürücü, ölümden kıl payı kurtuldu.

Nil Nehri'ne devrilen kamyondan atlayan sürücü ölümden döndü - Tıkla İzle

Sudan'ın kuzeyindeki Fatwar bölgesinde feribotla karşı kıyıya geçirilmeye çalışılan kamyon Nil Nehri'ne devrildi. Kum yüklü kamyon karaya vardığı esnada suya doğru sürüklenerek hızla batmaya başladı. Kamyon sürücüsü ise çevredekilerin bağırışı üzerine kapıyı açarak son anda suya atladı. Ölümden kıl payı kurtulan sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

Muhammed Rabah

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