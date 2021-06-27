Nilüfer çiçeği ve Nilüfer Gölü yok olmakla karşı karşıya

Pazarcık ilçesi Evri Mahallesi'nde bulunan ender türlerden biri olan nilüfer çiçekleri, Nilüfer Gölü'nün aşırı kirletilmesinden dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 73 bin lira iken, göl koruma altına alınmadığı için kirlilik nedeniyle çiçekler de yok olmak üzere.

Nilüfer çiçeklerinin yok olmaması gerektiğini söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, "Nilüfer çiçekleri koparmanın cezası 73 bin lira. Evri Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Gölü'nün korunma altına alınmasını istiyoruz. Daha önce de dile getirilmesine rağmen şu ana kadar hiçbir önlem alınmadı. Nilüfer çiçekleri şu an kirlilikten dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Yetkililerden bir an önce Nilüfer Gölü'nün yok olmaması adına önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Fazilet Çomruk

