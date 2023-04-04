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Nilüfer'de kaçak fabrikalar yıkıldı

Nilüfer'de kaçak fabrikalar yıkıldı
Nilüfer'de kaçak fabrikalar yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, kırsal bölgelerdeki tarım arazilerine yapılan kaçak yapıları bir bir yıkıyor. Üç ayrı mahallede, dört farklı parselde kaçak bir şekilde yapılan fabrika alanları, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından yerle bir edildi.

Nilüfer’de kaçak fabrikalar yıkıldı - Tıkla İzle

Nilüfer Belediyesi, kentin merkez ve kırsal bölgelerinde kaçak yapı yapanlara göz açtırmıyor. Kaçak yapıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, üç mahallede daha kaçak yapıları yerle bir etti. Demirci Mahallesi'nde 600 metrekare, Tahtalı Mahallesi'nde bin 800 ve 900 metrekare ile Akçalar Mahallesi'nde bin 800 metrekarelik alanda tarım arazisi üzerine yapılan kaçak fabrikalar, güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Yapılan tebligata rağmen verilen süre içinde durdurulmayan, ortadan kaldırılmayan kaçak yapılar, Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

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