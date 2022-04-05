Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan biyolojik anne gözaltında

Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe süt annelik yapması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım servisine alındığı öğrenilirken, bebeğini terk eden anne savcılığın talimatıyla “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “terk” suçlarından gözaltına alındı.

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe ‘Nisa Mihriban' adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler anneyi buldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bebeğini terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı. 60 güvenlik kamerasını inceleyen polisler, şüpheli Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiğini, daha sonra taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını belirledi.

Bebeğini terk eden anne gözaltında

Görüntüleri izleyen ekipler, Ebru S.'nin daha sonra bir araca bindiğini tespit etti. Araç sahibinin M.D. isimli şahıs olduğu, aracın Gebze Dilovası'nda olduğu belirlendi. Polis ekiplerince ifadesi alınan M.D., Ebru S. ile eskiden tanıştıklarını, Ebru S.'yi arabasına aldıktan sonra Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiklerini ve daha sonra evine bıraktığını söyledi.

Şüpheli Ebru S. savcılığın talimatıyla “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “bebek terk etmek” suçlarından gözaltına alındı. Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nisa Mihriban bebeği terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı

Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe süt annelik yapması Türkiye'nin gündemine oturdu. Bebeğini terk eden anne savcılığın talimatıyla “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “terk” suçlarından gözaltına alındı. Anne Ebru S.'nin emniyette verdiği ifadede, “Hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım” dediği öğrenildi.

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Basına yansıyan olay ülkenin gündemine otururken polis bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.'yi gözaltına aldı.

Ebru S.'nin emniyetteki ifadesine ulaşıldı

Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında dini nikahlı olarak evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını belirtti. Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını söyledi.

Bir süre sonra M.Ç. isimli bir kişiyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini ifade eden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini belirtti. Ebru S. ifadesini, "5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" diye sürdürdü.

Ebru S., kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşünmesi sebebiyle bebeğini bilmediği bir adrese 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

Bebeğini bıraktıktan sonra M.D. isimli şahısla buluştuğunu kaydeden şüpheli Ebru S. bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti. Şüpheli Ebru S. bıraktığı bebeğin babasına "Hamileyim" şeklinde mesaj attığını fakat baba M.Ç.'nin mesaja cevap vermediğini iddia etti.

“Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım”

Ebru S.'nin ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği öğrenildi.