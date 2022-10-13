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Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar

Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar
Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar

Pendik’te 3 aylık ‘Nisa Mihriban’ isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen annenin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme sanığı “terk” suçundan 5 ay hapse çarptırırken, Nisa bebeğin 30 Eylül’de kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada karar - Tıkla İzle

Pendik'te 29 Mart tarihinde 3 aylık bebeğini sokağa terk eden anne Ebru Sepetçioğlu'nun (20) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ebru Sepetçioğlu katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Nisa bebeğin 30 Eylül'de kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybettiğini ifade eden anne Sepetçioğlu, “Bebek 30 Eylül'de vefat etti. Cenazesine katıldım” dedi. Son sözü sorulan sanık, “Ben Ebrar'ı bıraktıktan sonra elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım” diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Sepetçioğlu'nu “terk” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önceden herhangi bir suç kaydının bulunmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Elyesa Karatepe - Gamze Çevrim

 

 

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