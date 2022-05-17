‘Nisa Mihriban' isimli bebeğini terk eden anne hakkında tahliye kararı

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeğini terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru Sepetçioğlu'nun(20) “terk” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ebru Sepetçioğlu cezaevinden getirilirken, sanık avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bebeğin sağlık durumuna ilişkin istenen bilgilerin gönderilmediğini tutanağa geçirdi. Duruşmada söz alan sanık Ebru Sepetçioğlu, “Önceki savunmam geçerlidir. Savunmalarımı tekrar ederim” dedi.

“Müvekkilim bıraktığında bebek sağlıklıydı”

Bunun üzerine sanık avukatı Seval Sezer Totik, “Müvekkilim bebeği bıraktığı tarihte bebek sağlıklıydı. Bulunduktan 3 gün sonra bakımevinde iken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ağzının kenarında mama bulunmuş. Kalp atışları durmuş ve bunun üzerine hastaneye götürülmüş. Bebeğin rahatsızlanması ile müvekkilimin terk etmesi arasında bir illiyet bağı bulunmamaktadır” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanık avukatlarından Özlem Özkan, “Genç yaşta anne olmuştur. Sığınma evindeyken kurum tarafından yeterince müvekkilim hakkında gerekli sosyal çalışma yapılmamıştır. Kendisine seçenekler sunulmamıştır. Sığınma evinde müvekkilimin kalacağı süre 6 ay ile sınırlıdır. Halbuki yasal olarak bir sınırı bulunmamakta. İhtiyaç halinde bu süre uzatılabilmekte. Bebek bulunduğu zaman sağlık görevlileri geldiğinde, ilk muayene bulgularına hastane kayıtlarına göre bebeğin sağlıklı olduğu anlaşılmakta. Müvekkilim uzun süredir içerdedir. Tahliyesini talep ederiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melike Gerek ise, “Savunmadaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Sanık reşittir. Ayırt etme gücüne sahiptir. Gerekli bilgilendirme yapılarak kurumdan ayrılmasına izin verilmiştir” diye konuştu.

Mahkemeden tahliye kararı

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi. Ara kararını oluşturan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve karartılacak delil bulunmayışını dikkate alarak, sanık Ebru Sepetçioğlu'nun tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ne olmuştu

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe ‘Nisa Mihriban' adını koymuştu. Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, 5 Nisan'da gözaltına alınan anne Ebru Sepetçioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne hakkında “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.