İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Nisan ayında Bilbilan'da iş yerleri kar altında

Nisan ayında Bilbilan'da iş yerleri kar altında
Nisan ayında Bilbilan'da iş yerleri kar altında

Batıda bahar havası yaşanırken Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası'nda işyerleri metrelerce yükseklikteki kar altında.

Ardahan'a bağlı 2 bin 581 rakımlı Bilbilan Yaylasında kış halen devam ediyor. Karla mücadelenin yaşandığı Bilbilan Yaylasında esnaf, kar kütleleri ve buz sarkıtlarıyla mücadele ediyor.

Bilbilan Yaylası'nın yaz aylarında, özellikle Ardahan, Artvin ve Rize'nin ortak kullanım alanı olduğunu söyleyen Murat Morkoç, ''Burası turizm açısından gerçekten potansiyeli olan bölge. Bu mevsimde bile yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulan bu alanda vatandaşlar etin en lezzetli tadını tatmak için buraya geliyorlar. Cağ kebap, tava, saç kavurma ve haşlamanın lezzetle yenildiği yer burası.'' Şeklinde konuştu.

Mustafa Sural ise, İnsanlar batıda denize girerken burada ev ve iş yerlerinin halen daha kar altında olduğunu söyledi.  

Olgun Yıldız

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.