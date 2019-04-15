Nisan ayında Bilbilan'da iş yerleri kar altında

Ardahan'a bağlı 2 bin 581 rakımlı Bilbilan Yaylasında kış halen devam ediyor. Karla mücadelenin yaşandığı Bilbilan Yaylasında esnaf, kar kütleleri ve buz sarkıtlarıyla mücadele ediyor.

Bilbilan Yaylası'nın yaz aylarında, özellikle Ardahan, Artvin ve Rize'nin ortak kullanım alanı olduğunu söyleyen Murat Morkoç, ''Burası turizm açısından gerçekten potansiyeli olan bölge. Bu mevsimde bile yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulan bu alanda vatandaşlar etin en lezzetli tadını tatmak için buraya geliyorlar. Cağ kebap, tava, saç kavurma ve haşlamanın lezzetle yenildiği yer burası.'' Şeklinde konuştu.

Mustafa Sural ise, İnsanlar batıda denize girerken burada ev ve iş yerlerinin halen daha kar altında olduğunu söyledi.

Olgun Yıldız