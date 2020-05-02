İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nisan ayında Irak'ta bulunan 2 bin 750 Türk işçi Türkiye'ye getirildi

Nisan ayında Irak'ta bulunan 2 bin 750 Türk işçi Türkiye'ye getirildi
Nisan ayında Irak'ta bulunan 2 bin 750 Türk işçi Türkiye'ye getirildi

Nisan ayı boyunca Irak'ta bulunan 2 bin 750 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma kapsamında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğun desteğiyle nisan ayı başından bu yan gerçekleşen transferlerde Irak'ın farklı şehirlerinde bulunan 2 bin 750 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüsler ve özel uçaklarla bulundukları yerlerden alınarak, Türkiye'ye dönüşleri sağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 Nisandan bugüne Irak'ın 4 bir yanından 2 bin 750'nin üzerinde vatandaşın kara ve havayoluya Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Halil Azizoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.