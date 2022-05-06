Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press'in 1-30 Nisan tarihleri arasında gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre Nisan ayında medyada siyasetten spora, ekonomiden sağlığa kadar en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu:

Bursa Osmangazi'de tek motorlu uçak bir binaya çarpıp sokak ortasına düştü. Kazada pilot ve öğrencisi yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi önceki gün 203 bin 69 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam yapıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.

Fenerbahçe'de sonucu heyecanla beklenen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimini gazeteci Uğur Dündar kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" dedi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan askerlere roketatarlı saldırı düzenlenirken, 3 askerimiz şehit oldu.

Space X ve Tesla'nın CEO'su ElonMusk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyon dolara satın aldı.

Gezi Parkı eylemleri davasında yargılanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonasında ilkleri başarıp tarih yazarken, mindere çıkan Murat Fırat ve Kerem Kamal altın, Burhan Akbudak bronz madalya kazandı.

Trabzonspor, 30 Nisan'da evinde Antalyaspor'la 2-2 beraber kalarak, elde ettiği 77 puanla sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez adını Final Four'a yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi UnahotelsReggioEmilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.